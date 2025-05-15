Новости СВО. Освобождена Михайловка, ВСУ пытались окружить Тёткино, Польша готовится ввести войска на Украину, 15 мая Армия России пробивается к Красноармейску, в Курской области отражено очередное наступление, польские войска готовятся встать по Днепру — дайджест Life.ru. 14 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ на Александро-Калиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 15 мая

В Донецкой Народной Республике освобождена Михайловка. Военный корреспондент Александр Коц считает, что следующей целью группировки войск «Центр» будет Новоэкономическое.

На Красноармейском (Покровском) направлении ВС РФ продвинулись к Новониколаевке. Сообщается, что территория южнее населённого пункта почти под полным контролем наших войск. Кроме этого Армия России заканчивает работу в Богатыре. Большая часть посёлка под российскими войсками. Отмечается, что для ВСУ это был важный укрепрайон.

Карта СВО на 15 мая 2025 года. Российская армия освободила населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Вблизи Константиновки штурмовки продвигаются от Зелёного Поля в сторону Романовки. Киевским силам это грозит очередным окружением. У них ещё есть время, чтобы покинуть Старую Николаевку, Игнатовку и Зарю.

Курская область, 15 мая

ВСУ по-прежнему пытаются атаковать Тёткино и Новый Путь. В ход уже пошли лодки, на которых они пытались переплыть реку Сейм. В случае успеха Тёткино могло быть отрезано от остальной части Курской области.

Для того чтобы зайти в Новый Путь, ВСУ пошли на обман. Они переоделись в форму российских военнослужащих, но их вовремя обнаружили. Попытка не увенчалась успехом. Украинских боевиков уничтожили дроноводы и артиллеристы. Стоит напомнить, что такие действия ВСУ — военное преступление.

Карта СВО на 15 мая 2025 года. Российская армия продолжает штурм Богатыря. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский не скрывает, что Белгородская и Курская области до сих пор являются желанной целью для ВСУ.

— Продолжаем наши активные действия в Курской области и в Белгородской области. Это не наш выбор. Это наша оборона, — заявил Зеленский.

Кого берут в ВСУ

Стало известно о гибели австралийского наёмника в Харьковской области. Смерть 25-летнего Калеба Листа могла остаться рядовой новостью, если бы не подробности его биографии, показывающей, насколько всё плохо у Киева с личным составом.

По данным Daily Mail, Лист долгое время пытался поступить в кадетское училище, но получал отказ. Отказали ему и в службе в австралийской армии. На Украину он попал после того, как напился в Польше. Очнулся он в учебном центре, где и подписал контракт. Интерес у Киева не только к австралийской молодёжи, но и к местной.

— В стране готовятся отчислять значительное количество студентов мужского пола в мае-июне. Более чем в ста учебных заведениях проводится проверка с целью выяснить, действительно ли там учатся мужчины в возрасте от 25 лет, — пишет канал «Архангел спецназа».

Дроноводы Центра «Рубикон» уничтожили танк Leopard ВСУ около населённого пункта Степановка на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Польша может отправить войска на Украину

Уже ни для кого не секрет, что польские военнослужащие под видом добровольцев вливаются в ряды ВСУ и воюют против России. Но теперь полякам готовят сюрприз. Их войска могут открыто войти на территорию, подконтрольную Киеву. Всему виной выступление американского генерала Кита Келлога, заявившего о такой возможности.

— Речь идёт об англичанах, французах, немцах, а теперь и поляках, которые развернут силы западнее реки Днепр, — проговорился Келлог.

Интересно, что информация об отправке польских войск появилась после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск съездил в Киев. Вместе с ним там были лидеры Франции, Германии и Великобритании. Что они обсуждали за закрытыми дверями — загадка. Возможно, что именно тема ввода иностранного контингента ради спасения Владимира Зеленского и была основной темой поездки.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пока отрицает, что у правительства есть план отправки военнослужащих на Украину.

Оппозиционные политики Польши подозревают, что власти врут.

— Туск уже не раз обманывал поляков и планирует сделать это снова. Никаких оснований для отправки польских войск на Украину нет. Напоминаю, что для использования вооружённых сил за пределами государства необходимо согласие президента, — заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Переговоры в Стамбуле без США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио отправятся в Стамбул, где должны пройти переговоры между представителями России и Украины. Но приедут они на следующей день после встречи дипломатов.

— Я думаю, что сегодня, может быть, завтра, а может быть, и в пятницу нас ждут довольно хорошие новости, но посмотрим, — заявил Трамп о грядущих переговорах, не сказав конкретно, какие могут быть новости.

Авторы Даниил Черных