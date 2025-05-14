Новости СВО. Освобождена Миролюбовка, в ВСУ вербуют американских подростков, переговоры России и Украины в Стамбуле, 14 мая ВС РФ значительно продвинулись под Красноармейском, киевский режим увидел потенциал в молодых геймерах, в каком случае Зеленский может довести Украину до капитуляции — дайджест Life.ru. 13 мая, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе посёлка Моначиновка на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 14 мая

Армия России освободила Миролюбовку на Красноармейском (Покровском) направлении. Кроме этого сообщается, что флаг России поднят над Ульяновкой (Малиновкой). Таким образом наши войска приближаются к Димитрову (Мирнограду) и полностью контролируют трассу Т-0504, связывающую Красноармейск (Покровск) и Константиновку.

Активно наши войска продвигаются у Богатыря и Алексеевки. Вероятно, здесь удалось разрушить систему укреплений ВСУ. Здесь же идут бои за Комар и Отрадное.

— Темп давления стабильно нарастает, и с учётом текущей динамики, логистики и управления можно осторожно предположить, что в этом районе ВСУ будут дожаты в ближайшее время, — пишет канал «Военная хроника».

Карта СВО на 14 мая 2025 года. Бойцы 39-й бригады освободили Ульяновку (в 2022 году переименована украинскими властями в Малиновку). Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 14 мая

Очередная авантюра Зеленского в Курской области даёт свои плоды. В сумской Яблоновке неподалёку от нашего приграничья уничтожен лейтенант Александр Чергинец. Молодой человек служил начальником пункта управления БПЛА. Таким образом ликвидирован один из тех, кто отвечал за удары дронов по мирному населению. На земле же российские войска продолжают отодвигать ВСУ от границы Курской области.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов объяснил задумку Киева по нападению на Тёткино. Режим Зеленского таким образом хотел получить козырь для переговоров.

— У них в планах было изолировать Глушковский район и полностью отрезать его по реке Сейм. Им нужен какой-то обменный кейс, им не с чем идти на переговоры, — предположил Алаудинов.

Карта СВО на 14 мая 2025 года. Суммарное продвижение ГрВ «Север» на Сумском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Переговоры в Стамбуле

Россия готовит делегацию для переговоров 15 мая по урегулированию ситуации на Украине, однако её состав до сих пор не озвучен. Washington Post считает, что её может возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет 15 мая в Стамбуле и будет ждать там украинскую сторону.

Сейчас же Зеленский ждёт согласия от президента России на встречу в Турции и уже договорился о переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дональд Трамп заявил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам возможных переговоров представителей России и Украины в Стамбуле. По его словам, туда прибудут госсекретарь Марко Рубио и другие представители США.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что Владимир Путин готов к миру и у Украины есть шанс воспользоваться предложением России. Если договорённостей не будет, то ВС РФ могут дойти до Киева, а дальше режим Зеленского ждёт капитуляция.

— Зеленский упустил все возможности изменить ситуацию, и Запад этому активно попустительствовал. Западные лидеры в лице Туска, Мерца, Макрона и Стармера должны осознавать всю ответственность. История однажды осудит их за поддержку продолжения конфликта, — сказал Дэвис.

Кого Украина вербует по всему миру

Наёмники из США, Великобритании, Канады, Австралии и Франции едут на Украину в качестве операторов БПЛА. И в недавнем прошлом большинство из них — любители компьютерных игр.

— Ловкость, которую вы получаете с контроллером Xbox, напрямую применима к управлению дронами. Лучший пилот FPV, которого я когда-либо встречал, был неутомимым геймером, — рассказал New York Post координатор курсов для новобранцев 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ Олег Грабовой, проживающий в Нью-Йорке.

Издание не скрывает, что в основном едет молодёжь. Особенно поддержка Украины сильна среди противников Дональда Трампа.

Расчёт FPV-дрона уничтожил украинский бронетранспортёр БТР-3ДА. Видео © Telegram / Минобороны России

— К нам приезжает много молодых американцев, 18, 19, 20 лет. Они думают, что их правительство бросило Украину, — заявил Грабовой, фактически расписавшись, что Киев вербует вчерашних школьников.

Учитывая, что подготовка идёт на территории США, местным властям стоило бы обратить внимание на то, как их молодых граждан отправляют на убой.

Авторы Даниил Черных