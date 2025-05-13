Зеленский заявил, что ждёт от Путина согласия на встречу в Анкаре или Стамбуле

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции для мирных переговоров. Глава киевского режима ждёт от российского лидера согласия о встрече, а также надеется на прекращение огня.

«Мы договорились с президентом [Турции Реджеп Тайип] Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции, в Анкаре. Она будет в четверг, 15 числа. Мы будем ждать встречи с Путиным», — заявил Зеленский.