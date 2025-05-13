Зеленский заявил, что ждёт от Путина согласия на встречу в Анкаре или Стамбуле
Зеленский подтвердил, что готов встретиться с Путиным в Турции
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Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции для мирных переговоров. Глава киевского режима ждёт от российского лидера согласия о встрече, а также надеется на прекращение огня.
«Мы договорились с президентом [Турции Реджеп Тайип] Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции, в Анкаре. Она будет в четверг, 15 числа. Мы будем ждать встречи с Путиным», — заявил Зеленский.
Кроме того, Зеленский вместе с Эрдоганом пригласили на встречу и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран считают, что в случае приезда американского лидера шансы на встречу лично с Путиным увеличиваются. Также глава киевского режима договорился с Эрдоганом о перелёте из Анкары в Стамбул в случае необходимости.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Первоначально Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть участие в переговорах только после установления Россией 30-дневного перемирия. Однако позднее он изменил позицию и сообщил, что согласен на встречу, добавив, что будет лично ожидать президента России в Стамбуле. При этом Москва пока официально не объявила состав своей делегации.