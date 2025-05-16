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16 мая, 11:02

МО РФ показало видео с водружением триколора РФ над Вольным Полем в ДНР

Подразделения ГРВ «Восток» подняли флаг России над освобождённым в ДНР Вольным Полем. Видео показала пресс-служба Минобороны РФ.

Над Вольным Полем развевается российский флаг. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчёты для уничтожения вражеских позиций и оборонительных сооружений», — сказано в публикации.

После этого в населённый пункт зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Бойцы успешно зачистили его от военнослужащих противника, которые не успели убежать с позиций.

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Напомним, об освобождении Вольного Поля в ДНР стало известно сегодня. Посёлок имеет стратегическую важность. В Минобороны РФ напомнили, что за последнюю неделю Армия России освободила шесть населённых пунктов в зоне СВО.

Обложка ©

Shuttestock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Юрий Лысенко
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