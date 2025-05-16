МО РФ показало видео с водружением триколора РФ над Вольным Полем в ДНР
Подразделения ГРВ «Восток» подняли флаг России над освобождённым в ДНР Вольным Полем. Видео показала пресс-служба Минобороны РФ.
Над Вольным Полем развевается российский флаг. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчёты для уничтожения вражеских позиций и оборонительных сооружений», — сказано в публикации.
После этого в населённый пункт зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Бойцы успешно зачистили его от военнослужащих противника, которые не успели убежать с позиций.
Напомним, об освобождении Вольного Поля в ДНР стало известно сегодня. Посёлок имеет стратегическую важность. В Минобороны РФ напомнили, что за последнюю неделю Армия России освободила шесть населённых пунктов в зоне СВО.
Shuttestock / FOTODOM / Natalya Rozhkova