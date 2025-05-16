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16 мая, 15:17

«Ничего»: В Раде подвели итог переговоров в Стамбуле

Нардеп Железняк: Результатом переговоров РФ и Украины в Стамбуле стало ничего

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле без Ермака. Фото © Telegram / МИД России

Российской и украинской делегациям не удалось добиться прогресса на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Что и нужно было доказать: результатом переговоров в Стамбуле стало… ничего», — написал он у себя в социальных сетях.

Украинский депутат отметил, что обещанные западными партнёрами «адские санкции» против России, которые планировалось ввести при провале переговоров, никак не повлияли на развитие событий.

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Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной, запланированные изначально на 15 мая. Российскую делегацию из 11 человек возглавлял Владимир Мединский, а украинской стороной, включавшей 12 участников, руководил министр обороны Рустем Умеров. Переговоры продолжались примерно два часа. По их окончании стороны сделали краткие заявления. Мединский заявил, что Россия в целом довольна итогами встречи. Полную его речь публиковал Life.ru.

Александра Мышляева
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