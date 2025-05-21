Путин шуткой ответил на замечание о том, что «Сумы должны быть нашими»

На совещании с главами муниципалитетов в Курской области президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на слова главы Глушковского района Павла Золотарёва о том, что «Сумы должны быть нашими». Золотарёв подчеркнул, что для безопасности нужно отодвинуть границу как можно дальше.

«Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим», — отметил собеседник главы государства.

В ответ Путин заметил с улыбкой: «Вот почему Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали — он тоже хочет побольше», намекнув на амбиции нового врио губернатора региона.

Кроме того, Золотарёв поблагодарил президента за назначение «пробивного» руководителя. Путин в свою очередь отметил одно из главных качеств Хинштейна: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».