Путин шуткой ответил на замечание о том, что «Сумы должны быть нашими»
Путин пошутил, объясняя назначение Хинштейна врио главы Курской области
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На совещании с главами муниципалитетов в Курской области президент России Владимир Путин отреагировал шуткой на слова главы Глушковского района Павла Золотарёва о том, что «Сумы должны быть нашими». Золотарёв подчеркнул, что для безопасности нужно отодвинуть границу как можно дальше.
«Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим», — отметил собеседник главы государства.
В ответ Путин заметил с улыбкой: «Вот почему Александра Евсеевича [Хинштейна] и выбрали — он тоже хочет побольше», намекнув на амбиции нового врио губернатора региона.
Кроме того, Золотарёв поблагодарил президента за назначение «пробивного» руководителя. Путин в свою очередь отметил одно из главных качеств Хинштейна: «Одно могу точно сказать — деньги выбивает».
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил президента России Владимира Путина за принятые в ходе визита в регион важные и справедливые решения. Он подчеркнул, что каждый приезд главы государства — значимое событие для регионов, а для Курской области, особенно в нынешних условиях, такая поддержка имеет особую ценность.