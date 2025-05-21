Хинштейн поблагодарил Путина за важные и справедливые решения
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за важные и справедливые решения, принятые во время визита в регион.
По его словам, каждый визит главы государства — знаковое событие для субъектов страны, особенно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке.
«Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе», — написал Хинштейн в Telegram.
Напомним, что 20 мая Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от украинских боевиков. В ходе визита глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а также ознакомился с процессом строительства Курской АЭС-2.