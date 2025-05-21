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Регион
21 мая, 07:53

Хинштейн поблагодарил Путина за важные и справедливые решения

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за важные и справедливые решения, принятые во время визита в регион.

По его словам, каждый визит главы государства — знаковое событие для субъектов страны, особенно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке.

«Это первый приезд президента с момента полного освобождения нашей земли. С самого первого дня августовского вторжения наш лидер постоянно следит за ситуацией в регионе», — написал Хинштейн в Telegram.

Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова
Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова

Напомним, что 20 мая Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от украинских боевиков. В ходе визита глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а также ознакомился с процессом строительства Курской АЭС-2.

Марина Фещенко
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