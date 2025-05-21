Хинштейн поблагодарил Путина за важные и справедливые решения

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за важные и справедливые решения, принятые во время визита в регион.

По его словам, каждый визит главы государства — знаковое событие для субъектов страны, особенно для Курской области, которая сегодня как никогда нуждается в поддержке.