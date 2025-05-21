Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова

Во время встречи с волонтёрами в Курской области президент России Владимир Путин обратился к одному из участников — волонтёру Народного фронта Ивану Гамову, помогающему жителям региона. Глава государства попросил молодого человека передать привет его маме.

Во время беседы российский лидер поинтересовался, какая у волонтёра семья. Ответа от парня долго ждать не пришлось и он рассказал, что живёт с мамой Евгенией.

«Привет большой передавайте. Я серьёзно, без иронии. Семья от мамы идёт. И воспитание каждого из нас. И ваше, в том числе», — сказал Путин.