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Регион
21 мая, 06:47

Путин передал привет маме помогающего жителям Курской области волонтёра Гамова

Владимир Путин в Курской области. Обложка © Сайт Кремля

Владимир Путин в Курской области. Обложка © Сайт Кремля

Во время встречи с волонтёрами в Курской области президент России Владимир Путин обратился к одному из участников — волонтёру Народного фронта Ивану Гамову, помогающему жителям региона. Глава государства попросил молодого человека передать привет его маме.

Во время беседы российский лидер поинтересовался, какая у волонтёра семья. Ответа от парня долго ждать не пришлось и он рассказал, что живёт с мамой Евгенией.

«Привет большой передавайте. Я серьёзно, без иронии. Семья от мамы идёт. И воспитание каждого из нас. И ваше, в том числе», — сказал Путин.

Кроме того, президент поинтересовался, где учится волонтёр. Оказалось, что Гамов является студентом первого курса в Юго-Западном государственном университете и учится на геодезиста.

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Напомним, что 20 мая Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от украинских боевиков. В ходе визита глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а также ознакомился с процессом строительства Курской АЭС-2. Кроме того, президент охарактеризовал военнослужащих ВСУ как вандалов-неонацистов за их действия по уничтожению памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.

Наталья Афонина
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