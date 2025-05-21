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Регион
21 мая, 07:56

Путин позвал Хинштейна на тет-а-тет: «Собирайтесь и садитесь ко мне в машину»

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Курскую область предложил врио губернатора региона Александру Хинштейну продолжить беседу тет-а-тет по дороге в машине, отметив высокую занятость чиновника.

«Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — обратился глава государства к руководителю области.

Позже Хинштейн поблагодарил президента за знаковый визит в Курскую область и за принятые важные решения по ситуации в регионе. Врио губернатора напомнил, что это первый приезд Путина после освобождения области от солдат ВСУ. Хинштейн отметил, что президент с начала вторжения постоянно интересовался происходящим и отслеживал ход боевых действий за российские земли.

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Напомним, 20 мая Путин прибыл в Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков. Президент встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а затем лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Глава государства также встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, который предложил продлить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей для жителей пострадавших районов. Путин поддержал инициативу. И, наконец, в Курске президенту передали каталог со всеми осквернёнными и снесёнными ВСУ памятниками в регионе.

Татьяна Миссуми
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