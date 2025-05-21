Путин позвал Хинштейна на тет-а-тет: «Собирайтесь и садитесь ко мне в машину»

«Знаю, что у Вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — обратился глава государства к руководителю области.

Позже Хинштейн поблагодарил президента за знаковый визит в Курскую область и за принятые важные решения по ситуации в регионе. Врио губернатора напомнил, что это первый приезд Путина после освобождения области от солдат ВСУ. Хинштейн отметил, что президент с начала вторжения постоянно интересовался происходящим и отслеживал ход боевых действий за российские земли.