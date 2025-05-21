Путин поручил сохранить выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области
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Президент России Владимир Путин во время первого визита в освобождённую Курскую область поддержал предложение продлить ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей для жителей региона, потерявших имущество. Глава государства обсудил тему с врио губернатора региона Александром Хинштейном.
Изначально предполагалось, что пострадавшие куряне будут получать эти выплаты до полного освобождения региона от ВСУ. Глава региона предложил продлить их до того момента, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Президент поддержал инициативу.
«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», — Сказал Путин Хинштейну.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин прибыл в Курскую область впервые после её освобождения от украинских боевиков 20 мая. Президент встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а затем лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Он также назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников ВОВ.