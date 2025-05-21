Путину в Курске подарили каталог со всеми осквернёнными и снесёнными памятниками
Владимир Путин в Курской области. Обложка © kremlin.ru
Активисты из «Волонтёрской роты «Боевого братства» во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Курской области передали ему самодельный реестр-каталог, в котором зафиксированы все случаи осквернения и сноса памятников. Этот сборник, выпущенный в преддверии 80-летия Победы, содержит информацию о монументах, расположенных не только на территории Украины, но и в других странах, занимающих недружественную позицию по отношению к России.
Путин ознакомился с увесистым томом, который был дополнен фотоиллюстрациями и заявил, что понимает, почему такие преступления продолжают совершаться.
«Для того, чтобы стереть память, историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А это им зачем? А чтобы не было будущего. Всё на самом деле элементарно, чтобы стереть память у тех, кто смотрит в сторону», — заявил глава государства.
Президент выразил благодарность волонтёрам, подчеркнув, что их работа имеет огромное значение.
Кроме того, российский лидер отметил важность работы священнослужителей на передовой, заявив, что представители почти всех традиционных вероисповеданий страны активно задействованы в зоне специальной военной операции. Путин объяснил, что сегодня священнослужители не только духовно поддерживают наших солдат, но и продолжают оказывать всестороннюю помощь гражданскому населению в прифронтовых и тыловых районах.