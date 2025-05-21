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Регион
21 мая, 07:06

Путину в Курске подарили каталог со всеми осквернёнными и снесёнными памятниками

Владимир Путин в Курской области. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин в Курской области. Обложка © kremlin.ru

Активисты из «Волонтёрской роты «Боевого братства» во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Курской области передали ему самодельный реестр-каталог, в котором зафиксированы все случаи осквернения и сноса памятников. Этот сборник, выпущенный в преддверии 80-летия Победы, содержит информацию о монументах, расположенных не только на территории Украины, но и в других странах, занимающих недружественную позицию по отношению к России.

Путин ознакомился с увесистым томом, который был дополнен фотоиллюстрациями и заявил, что понимает, почему такие преступления продолжают совершаться.

«Для того, чтобы стереть память, историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А это им зачем? А чтобы не было будущего. Всё на самом деле элементарно, чтобы стереть память у тех, кто смотрит в сторону», — заявил глава государства.

Президент выразил благодарность волонтёрам, подчеркнув, что их работа имеет огромное значение.

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Кроме того, российский лидер отметил важность работы священнослужителей на передовой, заявив, что представители почти всех традиционных вероисповеданий страны активно задействованы в зоне специальной военной операции. Путин объяснил, что сегодня священнослужители не только духовно поддерживают наших солдат, но и продолжают оказывать всестороннюю помощь гражданскому населению в прифронтовых и тыловых районах.

Наталья Афонина
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