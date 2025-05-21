Духовный фронт: Путин отметил роль священнослужителей на передовой

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значимой роли духовных лиц в событиях СВО. Он особо подчеркнул, что представители практически всех традиционных вероисповеданий страны активно задействованы в зоне специальной военной операции.

«Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту», — сказал он в ходе встречи с добровольцами в Курской области.

По словам главы государства, их миссия не ограничивается только духовной поддержкой участников боевых действий; они также оказывают всестороннюю помощь гражданскому населению в прифронтовых и тыловых районах. Путин особо отметил межконфессиональный характер этой деятельности, подчеркнув, что в гуще событий работают представители всех признанных конфессий. Это свидетельствует о единении духовных сил страны перед лицом общего вызова.