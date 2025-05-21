Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 06:34

Духовный фронт: Путин отметил роль священнослужителей на передовой

Путин: В зоне СВО находятся представители всех наших традиционных конфессий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значимой роли духовных лиц в событиях СВО. Он особо подчеркнул, что представители практически всех традиционных вероисповеданий страны активно задействованы в зоне специальной военной операции.

«Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту», — сказал он в ходе встречи с добровольцами в Курской области.

По словам главы государства, их миссия не ограничивается только духовной поддержкой участников боевых действий; они также оказывают всестороннюю помощь гражданскому населению в прифронтовых и тыловых районах. Путин особо отметил межконфессиональный характер этой деятельности, подчеркнув, что в гуще событий работают представители всех признанных конфессий. Это свидетельствует о единении духовных сил страны перед лицом общего вызова.

В зоне СВО от удара HIMARS погиб военный священник
В зоне СВО от удара HIMARS погиб военный священник

Ранее в зоне спецоперации погиб священник из Тобольска Сергий Вайда. Иерея атаковал беспилотник, когда он пытался вытащить с поля боя раненого бойца. Поскольку он накрыл своим телом солдата, тому удалось выжить. Теперь в Госдуме хотят посмертно присвоить священнослужителю звание Героя Российской Федерации.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Религия
  • Политика России
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar