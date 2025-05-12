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Регион
12 мая, 16:06

В зоне СВО от удара HIMARS погиб военный священник

В зоне СВО после удара РСЗО HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко

Иерей Антоний Савченко. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Иерей Антоний Савченко. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

В зоне СВО погиб штатный военный священник, иерей Антоний Савченко. Он скончался от ранений, полученных в результате обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS, выполняя свои обязанности, сообщает пресс-служба «Военного отдела Московского патриархата».

«12 мая 2025 года при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник иерей Антоний Савченко. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Погибший 32-летний отец Антоний служил настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044 и был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора г. Пскова.

Инструктор Центра «Воин» погиб, спасая сослуживцев во время обстрела в зоне СВО
Инструктор Центра «Воин» погиб, спасая сослуживцев во время обстрела в зоне СВО

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб участник Парада Победы на Красной площади из Бурятии Балданов. У него осталась большая семья — родители, супруга, трое детей, два брата и сестра.

Ольга Сливченко
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