Инструктор Центра «Воин» погиб, спасая сослуживцев во время обстрела в зоне СВО
Инструктор Центра «Воин» Рахманов погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ
Владислав Рахманов. Обложка © Telegram / Центр «ВОИН»
Инструктор Центра «Воин» Владислав Рахманов погиб в Запорожской области в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Рахманов, служивший в добровольческом формировании «Барс 32 им. П. Судоплатова», героически погиб, спасая раненых сослуживцев во время артиллерийского обстрела.
«Для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество — вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок — ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности», — отметил участник СВО, Герой России, Командир центра «Воин» Андраник Гаспарян
Владислав Рахманов, уроженец Свердловской области (1997 года рождения), после окончания Екатеринбургского колледжа физической культуры отслужил в армии. Затем он работал в системе ФСИН, в подразделениях охраны, а также в ОМОН. Рахманов, будучи инструктором центра «Воин», делился своими знаниями и опытом с молодыми специалистами, а также служил примером для коллег, мотивируя их к проявлению силы, честности и доброты.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб участник парада Победы на Красной площади из Бурятии Балданов. У него осталась большая семья — родители, супруга, трое детей, два брата и сестра.