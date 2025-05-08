Инструктор Центра «Воин» погиб, спасая сослуживцев во время обстрела в зоне СВО

Инструктор Центра «Воин» Владислав Рахманов погиб в Запорожской области в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Рахманов, служивший в добровольческом формировании «Барс 32 им. П. Судоплатова», героически погиб, спасая раненых сослуживцев во время артиллерийского обстрела.

«Для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество — вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок — ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности», — отметил участник СВО, Герой России, Командир центра «Воин» Андраник Гаспарян

Владислав Рахманов, уроженец Свердловской области (1997 года рождения), после окончания Екатеринбургского колледжа физической культуры отслужил в армии. Затем он работал в системе ФСИН, в подразделениях охраны, а также в ОМОН. Рахманов, будучи инструктором центра «Воин», делился своими знаниями и опытом с молодыми специалистами, а также служил примером для коллег, мотивируя их к проявлению силы, честности и доброты.