В курском приграничье подорвался автомобиль, водитель погиб

В селе Марково Глушковского района Курской области произошла трагедия: гражданский автомобиль наехал на мину, водитель погиб. Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Всё произошло на трассе в приграничной зоне. По предварительным данным, взрывное устройство сработало при наезде автомобиля. Личность погибшего пока не установлена.

«Убедительно прошу не рисковать! Возвращайтесь в приграничные районы только после полной стабилизации обстановки», — призвал курян Хинштейн в телеграм-канале.