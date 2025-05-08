В курском приграничье подорвался автомобиль, водитель погиб
Хинштейн: Автомобиль подорвался на мине в курском приграничье, водитель погиб
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В селе Марково Глушковского района Курской области произошла трагедия: гражданский автомобиль наехал на мину, водитель погиб. Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Всё произошло на трассе в приграничной зоне. По предварительным данным, взрывное устройство сработало при наезде автомобиля. Личность погибшего пока не установлена.
«Убедительно прошу не рисковать! Возвращайтесь в приграничные районы только после полной стабилизации обстановки», — призвал курян Хинштейн в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили режим прекращения огня и не прекратили ведение боевых действий в отличие от ВС РФ. По данным Минобороны, противник предпринял две попытки нарушения государственной границы РФ в Курской области.