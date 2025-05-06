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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 08:22

На СВО погиб участник парада Победы на Красной площади из Бурятии Балданов

Фото © «Кяхта-инфо.24/7»

Фото © «Кяхта-инфо.24/7»

В зоне проведения специальной военной операции погиб гвардии ефрейтор Жалсан Балданов из Бурятии. Об этом сообщает издание Infopol. Боец погиб 18 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания.

У Балданова осталась большая семья — родители, супруга, трое детей, два брата и сестра.

Как уточняет Telegram-канал «Кяхта-инфо.24/7», в прошлом году за особые заслуги перед Отечеством он был удостоен чести пройти по Красной площади в составе колонны участников спецоперации во время Парада Победы.

Жалсан Балданов заключил контракт с Минобороны России в 2016 году. Служил в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Кяхте, где занимал должность старшего водителя-механика БМП. В зону СВО отправился с первых дней её начала.

За время службы он был награждён шестью медалями, включая «За отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени.

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Ранее внук известного советского музыканта Александра Барыкина погиб в зоне проведения специальной военной операции, исполняя воинский долг. 27-летний Владислав добровольно отправился на фронт в 2022 году. Он служил гранатомётчиком в составе штурмового отряда, принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении и в Луганской Народной Республике.

Марина Фещенко
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