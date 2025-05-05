Стали известны последние слова внука советского певца Барыкина, погибшего на СВО

Двоюродный внук легендарного советского музыканта Александра Барыкина — 27-летний Владислав Трунов — погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Как рассказал родной брат артиста Василий Барыкин, молодой человек добровольно отправился на фронт в 2022 году, где служил гранатомётчиком в штурмовом отряде, участвуя в боях на Харьковском направлении и в ЛНР.

Во время последнего краткосрочного отпуска боец делился планами продолжить военную службу и после завершения СВО. Как Трунов признавался дяде, сначала было страшно, но потом привык. Особых подробностей о боевых действиях он не рассказывал, всегда носил с собой икону и глубоко верил в Бога.

Трагедия произошла 26 января — через 17 дней после получения медали «За храбрость». Во время штурмовой операции Трунов и трое его сослуживцев попали под кассетный обстрел ВСУ. Посмертно его наградили орденом Мужества.

«Наши с братом деды — один верующий был, другой нет, — оба вернулись, повезло… А Влада 9 января наградили медалью за храбрость, 26-го числа он погиб: при исполнении долга, во время штурма, попал под кассетник ВСУ вместе с тремя сослуживцами. Похоронили на военной аллее кладбища в Орехово-Зуево, в закрытом гробу. Посмертно наградили орденом Мужества», — приводит слова Василия Барыкина NEWS.ru.