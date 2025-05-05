Появились фотографии полицейских, погибших в результате нападения в Махачкале

В Сети появились фотографии погибших в Махачкале сотрудников полиции. Они скончались в результате нападения неизвестной группы на пост ДПС. Снимки размещены в телеграм-канале «Дагестан 24/7».

Один из погибших Газибег М. (на фотографии слева). Ему было всего 25 лет, буквально недавно мужчина женился. Он проживал в Тляратинском районе. Информация о втором погибшем на данный момент неизвестна.