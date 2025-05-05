Появились фотографии полицейских, погибших в результате нападения в Махачкале
Погибшие в Махачкале сотрудники полиции. Обложка © Telegram / Дагестан 24/7
В Сети появились фотографии погибших в Махачкале сотрудников полиции. Они скончались в результате нападения неизвестной группы на пост ДПС. Снимки размещены в телеграм-канале «Дагестан 24/7».
Один из погибших Газибег М. (на фотографии слева). Ему было всего 25 лет, буквально недавно мужчина женился. Он проживал в Тляратинском районе. Информация о втором погибшем на данный момент неизвестна.
Напомним, что сегодня в Махачкале произошло нападение вооружённых преступников на пост ДПС, в результате чего погибли сотрудники полиции. В ходе столкновения правоохранительные органы ликвидировали двух нападавших, остальным удалось скрыться на угнанном служебном автомобиле. В связи с произошедшим на территории Дагестана введён план «Перехват». Life.ru опубликовал видеозапись схватки полицейского с вооружённым ножом боевиком. По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трём статьям.