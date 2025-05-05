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5 мая, 13:13

Life.ru публикует кадры смертельной схватки полицейского и боевика с ножом в Махачкале

SHOT: Один из боевиков в Махачкале погиб, напав на полицейского с ножом

Один из участников группы, атаковавших пост ДПС в Махачкале, напал на полицейского с ножом. Правоохранитель вышел из рукопашной схватки победителем, преступник был убит. Кадры смертельной схватки публикует SHOT.

Схватка полицейского и вооружённого ножом боевика. Видео © SHOT

Напомним, сегодня в Махачкале произошло вооружённое нападение на пост ДПС, были убиты сотрудники полиции. Встречным огнём правоохранители ликвидировали двоих нападавших. Оставшиеся в живых сообщники угнали служебное авто и скрылись, по всей территории Дагестана объявлен план «Перехват». Life.ru публиковал фотографию автомобиля, на котором бежали боевики. Сообщалось о семи пострадавших.

Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских
Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских
Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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