Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских
Mash: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских
Жители Махачкалы дали отпор преступникам, напавшим на машину ДПС. Об этом сообщает Mash.
Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских. Видео © Mash
Телеграм-канал опубликовал видео первых минут после ЧП, на котором местные жители отбирают у лежащего на земле бандита автомат и пинают его ногами. Перед этим злоумышленники ворвались в магазин. Люди начали выбегать оттуда, после чего началась стрельба.
Напомним, сегодня 5 мая произошло нападение на пост ДПС в Махачкале. В результате стрельбы погибли трое полицейских. Двое нападавших убиты ответным огнём. Их уцелевшие сообщники угнали служебный автомобиль и скрылись. План «Перехват» объявлен по всему Дагестану. Life.ru публиковал фото машины, на которой скрылись напавшие на полицейских в Махачкале.
Telegram / «Дагестан 24/7»