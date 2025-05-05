Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских

Телеграм-канал опубликовал видео первых минут после ЧП, на котором местные жители отбирают у лежащего на земле бандита автомат и пинают его ногами. Перед этим злоумышленники ворвались в магазин. Люди начали выбегать оттуда, после чего началась стрельба.