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5 мая, 12:26

Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских

Mash: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских

Жители Махачкалы дали отпор преступникам, напавшим на машину ДПС. Об этом сообщает Mash.

Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских. Видео © Mash

Телеграм-канал опубликовал видео первых минут после ЧП, на котором местные жители отбирают у лежащего на земле бандита автомат и пинают его ногами. Перед этим злоумышленники ворвались в магазин. Люди начали выбегать оттуда, после чего началась стрельба.

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Напомним, сегодня 5 мая произошло нападение на пост ДПС в Махачкале. В результате стрельбы погибли трое полицейских. Двое нападавших убиты ответным огнём. Их уцелевшие сообщники угнали служебный автомобиль и скрылись. План «Перехват» объявлен по всему Дагестану. Life.ru публиковал фото машины, на которой скрылись напавшие на полицейских в Махачкале.

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Telegram / «Дагестан 24/7»

Никита Никонов
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