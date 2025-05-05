Глава Дагестана Меликов раскрыл обстоятельства перестрелки в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов раскрыл обстоятельства нападения на полицейских в Махачкале. По предварительной информации, сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требования и открыл огонь.

«Махачкалинцев и гостей столицы прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности», — написал он у себя в телеграм-канале.