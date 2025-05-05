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Регион
5 мая, 12:13

Глава Дагестана Меликов раскрыл обстоятельства перестрелки в Махачкале

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов раскрыл обстоятельства нападения на полицейских в Махачкале. По предварительной информации, сотрудники МВД попытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал требования и открыл огонь.

«Махачкалинцев и гостей столицы прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности», — написал он у себя в телеграм-канале.

Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео
Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео

Ранее сообщалось, что трое полицейских погибли в результате стрельбы в Махачкале. Двое нападавших убиты ответным огнём. Их уцелевшие сообщники угнали служебный автомобиль и скрылись. План «Перехват» объявлен по всему Дагестану.

Марина Фещенко
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