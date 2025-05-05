Минздрав сообщил о 7 пострадавших в результате стрельбы в Махачкале

В результате стрельбы в Махачкале пострадали семь человек, сообщает Минздрав Дагестана. По данным ведомства, один сотрудник правоохранительных органов скончался, ещё двое полицейских с ранениями находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как критическое.