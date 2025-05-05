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5 мая, 13:01

Минздрав сообщил о 7 пострадавших в результате стрельбы в Махачкале

Один из боевиков. Обложка © Telegram / Дагестан 24/7

Один из боевиков. Обложка © Telegram / Дагестан 24/7

В результате стрельбы в Махачкале пострадали семь человек, сообщает Минздрав Дагестана. По данным ведомства, один сотрудник правоохранительных органов скончался, ещё двое полицейских с ранениями находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как критическое.

Два участника вооружённого столкновения, получившие серьёзные ранения, также доставлены в медицинское учреждение. К несчастью, среди пострадавших оказались и мирные граждане, в том числе несовершеннолетняя девушка, которой 17 лет, и взрослый мужчина. Обстоятельства произошедшего уточняются, ведётся расследование.

Кадры с места перестрелки в Махачкале. Видео © Telegram / Дагестан 24/7

Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских
Отобрали автомат и отпинали: Жители Махачкалы дали отпор напавшим на полицейских

Напомним, сегодня в Махачкале было совершено вооружённое нападение на пост ДПС в Махачкале. При этом ранее сообщалось о трёх погибших полицейских и двух ликвидированных боевиках. Оставшиеся в живых подельники угнали служебную машину и бежали. В республике действует план «Перехват». Life.ru публиковал фото автомобиля, на котором бежали преступники.

Юрий Лысенко
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