Минздрав сообщил о 7 пострадавших в результате стрельбы в Махачкале
Один из боевиков. Обложка © Telegram / Дагестан 24/7
В результате стрельбы в Махачкале пострадали семь человек, сообщает Минздрав Дагестана. По данным ведомства, один сотрудник правоохранительных органов скончался, ещё двое полицейских с ранениями находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как критическое.
Два участника вооружённого столкновения, получившие серьёзные ранения, также доставлены в медицинское учреждение. К несчастью, среди пострадавших оказались и мирные граждане, в том числе несовершеннолетняя девушка, которой 17 лет, и взрослый мужчина. Обстоятельства произошедшего уточняются, ведётся расследование.
Кадры с места перестрелки в Махачкале. Видео © Telegram / Дагестан 24/7
Напомним, сегодня в Махачкале было совершено вооружённое нападение на пост ДПС в Махачкале. При этом ранее сообщалось о трёх погибших полицейских и двух ликвидированных боевиках. Оставшиеся в живых подельники угнали служебную машину и бежали. В республике действует план «Перехват». Life.ru публиковал фото автомобиля, на котором бежали преступники.