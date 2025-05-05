Сбегал от полиции и хранил наркотики: Ликвидированный в Махачкале боевик неоднократно нарушал закон

Один из боевиков, ликвидированных в Махачкале, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда он пытался скрыться от полиции на своём автомобиле, сообщает SHOT.

В апреле 2021 года Ахмеда Алилмагомедова пытались остановить сотрудники патрульно-постовой службы для стандартной проверки. Однако он отказался подчиниться, заблокировал двери своего автомобиля и скрылся. Предварительно, есть основания полагать, что в салоне он мог перевозить запрещённые вещества.

Несмотря на попытку скрыться, впоследствии Алилмагомедов был задержан. За данный инцидент на него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суд назначил ему штраф в размере 500 рублей.