Сбегал от полиции и хранил наркотики: Ликвидированный в Махачкале боевик неоднократно нарушал закон
SHOT: На убитого в Махачкале боевика ранее составили 8 административок
Обложка © Life.ru
Один из боевиков, ликвидированных в Махачкале, ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда он пытался скрыться от полиции на своём автомобиле, сообщает SHOT.
В апреле 2021 года Ахмеда Алилмагомедова пытались остановить сотрудники патрульно-постовой службы для стандартной проверки. Однако он отказался подчиниться, заблокировал двери своего автомобиля и скрылся. Предварительно, есть основания полагать, что в салоне он мог перевозить запрещённые вещества.
Несмотря на попытку скрыться, впоследствии Алилмагомедов был задержан. За данный инцидент на него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суд назначил ему штраф в размере 500 рублей.
Этот случай был не единственным нарушением в его биографии. Уже в июле того же 2021 года его лишили водительских прав на полгода за использование подложных государственных номеров. В общей сложности, на счету Ахмеда Алилмагомедова числится 8 административных нарушений, включая такие эпизоды, как хранение наркотиков и оскорбление представителей правоохранительных органов.
Напомним, что сегодня в Махачкале произошло нападение на пост ДПС, погибли правоохранители. Полицейские смогли ликвидировать двух бандитов, после чего их выжившие сообщники поспещили скрыться на угнанном полицейском авто. По всей территории Дагестана объявлен план «Перехват». Сообщается о семи пострадавших. Возбуждено уголовное дело по трём статьям.