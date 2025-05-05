После нападения на полицейских в Махачкале возбуждено дело по трём статьям УК
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После нападения на сотрудников полиции в Махачкале управления СК РФ по Республике Дагестан завело уголовное дело по трём статьям УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ», — сказано в публикации.
Уголовное производство открыто Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан.
Напомним, что сегодня в Махачкале вооружённые бандиты напали на пост ДПС, погибли сотрудники полиции. Правоохранителям удалось ликвидировать двух преступников, а их выжившие сообщники поспешили скрыться на угнанном служебном авто. По всей территории Дагестана объявлен план «Перехват». Life.ru опубликовал видео смертельной схватки полицейского с боевиком с ножом. Сообщается о семи пострадавших.