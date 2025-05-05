После нападения на полицейских в Махачкале возбуждено дело по трём статьям УК

После нападения на сотрудников полиции в Махачкале управления СК РФ по Республике Дагестан завело уголовное дело по трём статьям УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ», — сказано в публикации.