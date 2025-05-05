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Регион
5 мая, 13:46

После нападения на полицейских в Махачкале возбуждено дело по трём статьям УК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После нападения на сотрудников полиции в Махачкале управления СК РФ по Республике Дагестан завело уголовное дело по трём статьям УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ», — сказано в публикации.

Уголовное производство открыто Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан.

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Напомним, что сегодня в Махачкале вооружённые бандиты напали на пост ДПС, погибли сотрудники полиции. Правоохранителям удалось ликвидировать двух преступников, а их выжившие сообщники поспешили скрыться на угнанном служебном авто. По всей территории Дагестана объявлен план «Перехват». Life.ru опубликовал видео смертельной схватки полицейского с боевиком с ножом. Сообщается о семи пострадавших.

Владимир Озеров
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