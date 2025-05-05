Life.ru публикует имена боевиков, ликвидированных в Махачкале

По данным телеграм-канала, при нападении были убиты Алилмагомедов Ахмед Шамилович и Магомедов Батал Магомедович. Оба 2000 года рождения.

Также, по данным SHOT, в перестрелке с бандитами пострадали полицейские И. Асланбеков и М. Магомедов. Обоим по 26 лет, у второго правоохранителя огнестрельное ранение плеча и резаная рана лица.