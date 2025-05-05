День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 13:39

Life.ru публикует имена боевиков, ликвидированных в Махачкале

SHOT опубликовал личности боевиков, ликвидированных при нападении в Махачкале

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Стали известны личности ликвидированных боевиков, совершивших нападение на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в Махачкале. Имена назвал SHOT.

По данным телеграм-канала, при нападении были убиты Алилмагомедов Ахмед Шамилович и Магомедов Батал Магомедович. Оба 2000 года рождения.

Также, по данным SHOT, в перестрелке с бандитами пострадали полицейские И. Асланбеков и М. Магомедов. Обоим по 26 лет, у второго правоохранителя огнестрельное ранение плеча и резаная рана лица.

Life.ru публикует кадры смертельной схватки полицейского и боевика с ножом в Махачкале
Life.ru публикует кадры смертельной схватки полицейского и боевика с ножом в Махачкале

Напомним, сегодня в столице Дагестана Махачкале произошло вооружённое нападение на пост ДПС, были убиты сотрудники полиции. Встречным огнём правоохранители ликвидировали двоих нападавших. Оставшиеся в живых преступники угнали служебное авто и скрылись, по всей территории Дагестана объявлен план «Перехват». Life.ru публиковал фотографию автомобиля, на котором бежали боевики. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали семь человек.

Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar