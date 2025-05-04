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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 12:13

Сын финского политика не успел расторгнуть контракт с ВСУ и был ликвидирован в зоне СВО

В зоне СВО погиб сын финского политика Лео Аланд, воевавший в рядах ВСУ

Лео Аланд. Обложка © Telegram / Военкоры Русской Весны

Лео Аланд. Обложка © Telegram / Военкоры Русской Весны

В зоне специальной военной операции погиб сын финского политика Юрки Аланда, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Yle. Лео Аланд вступил в ряды ВСУ четыре месяца назад. Из переписки с родственниками стало известно, что после прохождения обучения он пытался вернуться домой, но ему это не удалось.

«Аланд отправил своё последнее сообщение сыну 9 апреля. Четыре дня спустя он готовился к предвыборной кампании своей партии, когда получил сообщение о смерти сына», — говорится в сообщении.

Аланд служил в десятой штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс». МИД Финляндии выразил обеспокоенность в связи с отсутствием у наёмников возможности расторгнуть контракт, подписанный с ВСУ.

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Ранее в зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт. Кстати, таковых на Украине не набралось даже 500.

Наталья Афонина
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