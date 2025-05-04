Сын финского политика не успел расторгнуть контракт с ВСУ и был ликвидирован в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб сын финского политика Юрки Аланда, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Yle. Лео Аланд вступил в ряды ВСУ четыре месяца назад. Из переписки с родственниками стало известно, что после прохождения обучения он пытался вернуться домой, но ему это не удалось.