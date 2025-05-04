Сын финского политика не успел расторгнуть контракт с ВСУ и был ликвидирован в зоне СВО
В зоне СВО погиб сын финского политика Лео Аланд, воевавший в рядах ВСУ
Лео Аланд. Обложка © Telegram / Военкоры Русской Весны
В зоне специальной военной операции погиб сын финского политика Юрки Аланда, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает Yle. Лео Аланд вступил в ряды ВСУ четыре месяца назад. Из переписки с родственниками стало известно, что после прохождения обучения он пытался вернуться домой, но ему это не удалось.
«Аланд отправил своё последнее сообщение сыну 9 апреля. Четыре дня спустя он готовился к предвыборной кампании своей партии, когда получил сообщение о смерти сына», — говорится в сообщении.
Аланд служил в десятой штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс». МИД Финляндии выразил обеспокоенность в связи с отсутствием у наёмников возможности расторгнуть контракт, подписанный с ВСУ.