Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 11:39

Писавшая картины кровью украинская художница из «Азова»* ликвидирована в зоне СВО

Писавшая картины кровью украинская художница Половинко погибла за ВСУ

Художница Маргарита Половинко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ukrainciaga

Художница Маргарита Половинко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ukrainciaga

В зоне проведения спецоперации погибла 31-летняя украинская художница Маргарита Половинко, служившая в ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ. Половинко стала известной после того, как начала писать картины кровью.

По данным некоторых СМИ, она была оператором дронов в батальоне «Азов»*.

Маргарита Половинко родилась в Кривом Роге в 1994 году. Некоторые из её работ были выполнены с использованием крови, что художница объясняла желанием подчеркнуть временный характер конфликта, после которого «кровь можно будет смыть».

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Ранее сообщалось, что украинский альпинист Тарас Цушко погиб в зоне СВО. Он был известен своими восхождениями на Кавказ.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Ольга Сливченко
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