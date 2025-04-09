Писавшая картины кровью украинская художница из «Азова»* ликвидирована в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации погибла 31-летняя украинская художница Маргарита Половинко, служившая в ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ. Половинко стала известной после того, как начала писать картины кровью.

По данным некоторых СМИ, она была оператором дронов в батальоне «Азов»*.

Маргарита Половинко родилась в Кривом Роге в 1994 году. Некоторые из её работ были выполнены с использованием крови, что художница объясняла желанием подчеркнуть временный характер конфликта, после которого «кровь можно будет смыть».

Ранее сообщалось, что украинский альпинист Тарас Цушко погиб в зоне СВО. Он был известен своими восхождениями на Кавказ.