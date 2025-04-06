В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по альпинизму Тараса Цушко

В зоне специальной военной операции погиб Тарас Цушко — многократный чемпион Украины по альпинизму, член сборной страны и альпклуба «Одесса». Федерация альпинизма и скалолазания страны подтвердила его гибель, отметив, что он был одним из сильнейших скалолазов, покорившим множество вершин Кавказа.