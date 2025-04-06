В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по альпинизму Тараса Цушко
Тарас Цушко. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юрий Завершинский
В зоне специальной военной операции погиб Тарас Цушко — многократный чемпион Украины по альпинизму, член сборной страны и альпклуба «Одесса». Федерация альпинизма и скалолазания страны подтвердила его гибель, отметив, что он был одним из сильнейших скалолазов, покорившим множество вершин Кавказа.
«На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба «Одесса» Тарас Цушко», — говорится в публикации.
Ранее на Запорожском направлении российские войска ликвидировали Михаила Алексеева (позывной Рембрандт), занимавшего руководящую должность в нацбатальоне «Правый сектор»*. Его уничтожил FPV-дрон в районе населённого пункта Каменское.
* Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.