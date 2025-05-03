Стало известно, сколько украинцев подписали «молодёжный» контракт с ВСУ, и это число расстроит Киев
BBC: Около 400 человек на Украине подписали контракт «18-24» с ВСУ
Обложка © Пресс-служба бригады «Эдельвейс»
Лишь около 400 молодых украинцев с 11 февраля подписали контракт «18-24» с украинской армией. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.
Таким образом ежемесячно контракт заключают 135-140 человек. При этом все добровольцы, с которыми удалось пообщаться журналистам, рассказали, что и до запуска программы планировали присоединиться к ВСУ.
«Молодёжный» контракт содержит в себе заманчивые условия и увеличенное вознаграждение, но получить его можно только после полугода нахождения в зоне боевых действий.
Власти Украины дали старт набору 18-летних добровольцев в ВСУ в феврале 2025 года. По контракту им обещают выплатить миллион гривен пятью траншами. Соглашение заключается на год, после чего подписанты получат отсрочку от мобилизации, если, конечно, останутся живы. Уже в марте первая группа молодых солдат принесла присягу.