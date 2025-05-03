Стало известно, сколько украинцев подписали «молодёжный» контракт с ВСУ, и это число расстроит Киев

Лишь около 400 молодых украинцев с 11 февраля подписали контракт «18-24» с украинской армией. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

Таким образом ежемесячно контракт заключают 135-140 человек. При этом все добровольцы, с которыми удалось пообщаться журналистам, рассказали, что и до запуска программы планировали присоединиться к ВСУ.