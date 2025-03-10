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10 марта, 15:13

Первые 18-летние бойцы ВСУ приняли присягу в связанной с нацистами бригаде

На Украине приняли присягу первые военнослужащие ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет

На Украине принесли присягу 18-летние бойцы. Обложка © Пресс-служба бригады «Эдельвейс»

На Украине принесли присягу 18-летние бойцы. Обложка © Пресс-служба бригады «Эдельвейс»

В ряды Вооружённых сил Украины пришли первые контрактники в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом информирует пресс-служба отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», названной в честь аналогичного подразделения Вермахта времён Второй мировой войны.

«Первые военнослужащие по контракту «18-24» приняли присягу! Ребята, которые первыми заключили годовой контракт, теперь официально стали частью легендарных «Эдельвейсов», — говорится в публикации.

Уточняется, что молодым контрактникам будет предоставлено по 30 тысяч гривен (64 788 рублей) для покупки необходимого снаряжения.

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Напомним, ранее на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, кто желает присоединиться к Вооружённым силам Украины, обещают выплатить миллион гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) в три этапа: первую часть сразу, а оставшуюся — в течение срока службы. Контракт заключается на один год, после чего тем, кто останется в живых, предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

Александра Мышляева
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