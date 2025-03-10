В ряды Вооружённых сил Украины пришли первые контрактники в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом информирует пресс-служба отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», названной в честь аналогичного подразделения Вермахта времён Второй мировой войны.

Напомним, ранее на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, кто желает присоединиться к Вооружённым силам Украины, обещают выплатить миллион гривен (примерно 2,3 миллиона рублей) в три этапа: первую часть сразу, а оставшуюся — в течение срока службы. Контракт заключается на один год, после чего тем, кто останется в живых, предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.