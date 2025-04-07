Семья бойца СВО «Винни» спустя год узнала, что он погиб геройски

Семья бойца СВО Ильи Винникова с позывным «Винни» целый год ждала, пока появится хоть какая-то информация о нём. Военный отправился на выполнение боевой задачи вместе с сослуживцами. Им был дан приказ — удержать высоту в районе Белогоровки ЛНР. В ходе той операции он погиб. Тело бойца так и не удалось эвакуировать.

Илья Винников, проживавший в Краснодоне (ЛНР), подписал контракт с Минобороны и прошёл обучение на гранатометчика, прежде чем попасть в боевое подразделение, где получил ранение, пишет «Царьград». После четырёх месяцев восстановления он вернулся в строй, подал рапорт о переводе в штурмовую группу и участвовал в боях в Белогоровке, где получил свою первую награду за удержание высоты.

Во время выполнения задания его группа столкнулась с заминированным участком, в результате чего трое солдат, включая Илью, были ранены. Его вытащили из трубы, но вскоре враг нанёс удар по группе. Родителям бойца сообщили о его гибели, однако забрать тело было нельзя из-за контроля противника над территорией.

Журналист и активист Анастасия Кашеварова отметила важность своевременной выдачи наград, таких как посмертная медаль «За отвагу», которую родителям Ильи передали только через год. Она подчеркнула, что поддержка семей воинов и признание их заслуг имеют большое значение для сохранения памяти о погибших. Родные Ильи надеются похоронить его рядом с дедушкой, ветераном Великой Отечественной войны.