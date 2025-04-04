Гром и Молния: На СВО погибла россиянка, ушедшая вслед за мужем-штурмовиком

«У нас безжалостно отнимают самых дорогих людей. Я знал Ольгу много лет. Мы часто передавали гуманитарную помощь через её группу. Оля всегда была готова помочь, решить любую проблему, поддержать словом и делом», — написал он.

С начала специальной операции Ольга активно помогала бойцам в качестве волонтёра. Вместе с мужем Романом она собирала и доставляла гуманитарную помощь «за ленточку». В прошлом году россиянка подписала контракт с Министерством обороны вслед за супругом и присоединилась к отряду «БАРС-19». Ольга была назначена помощником заместителя командира батальона по тылу. Она выбрала позывной Молния, а её муж — Гром. Уточняется, что женщина погибла во время атаки беспилотников; в апреле ей должно было исполниться 42 года. У неё остался сын.