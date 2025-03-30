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Регион
30 марта, 11:22
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В Москве началась церемония прощания с подорвавшейся на мине журналисткой Анной Прокофьевой

На Троекуровском кладбище Москвы идёт церемония прощания с военкором Прокофьевой

Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

В Москве на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, трагически погибшей из-за взрыва мины ВСУ под Белгородом.

Мероприятие началось в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. Проводить Прокофьеву в последний путь приехали десятки её коллег-журналистов из столичных и федеральных СМИ.

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Напомним, что Анна Прокофьева подорвалась на мине в Белгородской области. Женщине было 35 лет. В ходе инцидента тяжёлое ранение получил также оператор съёмочной группы Дмитрий Волков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Владимир Озеров
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