В Москве началась церемония прощания с подорвавшейся на мине журналисткой Анной Прокофьевой

В Москве на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, трагически погибшей из-за взрыва мины ВСУ под Белгородом.

Мероприятие началось в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. Проводить Прокофьеву в последний путь приехали десятки её коллег-журналистов из столичных и федеральных СМИ.