В Москве началась церемония прощания с подорвавшейся на мине журналисткой Анной Прокофьевой
На Троекуровском кладбище Москвы идёт церемония прощания с военкором Прокофьевой
Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети
В Москве на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой, трагически погибшей из-за взрыва мины ВСУ под Белгородом.
Мероприятие началось в 13:30 в траурном зале Троекуровского кладбища. Проводить Прокофьеву в последний путь приехали десятки её коллег-журналистов из столичных и федеральных СМИ.
Напомним, что Анна Прокофьева подорвалась на мине в Белгородской области. Женщине было 35 лет. В ходе инцидента тяжёлое ранение получил также оператор съёмочной группы Дмитрий Волков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.