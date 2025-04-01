Погибшего на СВО героя России Тибилова похоронили на Аллее Славы во Владикавказе

В Северной Осетии прошла церемония прощания с Героем России Маратом Тибиловым, который погиб на боевом задании в Курской области. Майора похоронили на Аллее Славы во Владикавказе. Проститься с военнослужащим пришли сотни людей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«С Талибом – таким был его позывной – мы виделись всего несколько недель назад. Тогда он ненадолго приехал в родную Осетию после того, как президент вручил ему Звезду Героя России. Он не искал почестей, не любил громких слов. <..> Проститься с героем пришли сотни людей… Для нас это общее горе» — написал Меняйло в своем телеграм-канале.