Погибшего на СВО героя России Тибилова похоронили на Аллее Славы во Владикавказе
Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия
В Северной Осетии прошла церемония прощания с Героем России Маратом Тибиловым, который погиб на боевом задании в Курской области. Майора похоронили на Аллее Славы во Владикавказе. Проститься с военнослужащим пришли сотни людей, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Во Владикавказе простились с Героем России Тибиловым, погибшим в Курской области. Видео © Telegram / Сергей Меняйло
«С Талибом – таким был его позывной – мы виделись всего несколько недель назад. Тогда он ненадолго приехал в родную Осетию после того, как президент вручил ему Звезду Героя России. Он не искал почестей, не любил громких слов. <..> Проститься с героем пришли сотни людей… Для нас это общее горе» — написал Меняйло в своем телеграм-канале.
Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов вручил матери погибшего героя Орден мужества. А глава республики передал высшую награду Северной Осетии – Орден «Слава Осетии».
Ранее тело героически погибшего под Курском майора Тибилова доставили во Владикавказ. Напомним, что Герой России погиб в зоне проведения СВО 28 марта. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что подвиг Тибилова будет навсегда увековечен на земле, которую он защищал.