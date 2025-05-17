«Погиб как воин»: Для принёсшего себя в жертву иерея – отца 11 детей просят звание Героя
Миронов: Погибшему на СВО священнику Вайде следует дать звание Героя России
Сергей Вайда. Обложка © Telegram / Голованов
Глава парламентской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о посмертном присвоении звания Героя Российской Федерации иерею Сергию Вайде, который ценой своей жизни спас раненого бойца СВО. Об этом он рассказал у себя в телеграм-канале.
«Предлагаю посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде. Подвиг священника, который погиб на передовой, закрыв своим телом раненого солдата, заслуживает этой высшей награды», — написал депутат.
По мнению Сергея Миронова, подвиг отца Сергия, который с самого начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем, достоин государственной награды. Политик выразил уверенность, что, хотя ничто не восполнит утрату, героический поступок священнослужителя станет ориентиром для его детей, коих у него аж 11.
«Погиб как воин, как патриот, как христианин, «отдав жизнь за други своя», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Life.ru сообщал, что отправившийся на фронт добровольно из Тобольска священник Сергий Вайда погиб в зоне спецоперации, когда пытался вытащить с поля боя раненого бойца. В этот момент его накрыл украинский беспилотник.