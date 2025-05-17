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17 мая, 13:14

«Погиб как воин»: Для принёсшего себя в жертву иерея – отца 11 детей просят звание Героя

Миронов: Погибшему на СВО священнику Вайде следует дать звание Героя России

Сергей Вайда. Обложка © Telegram / Голованов

Сергей Вайда. Обложка © Telegram / Голованов

Глава парламентской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о посмертном присвоении звания Героя Российской Федерации иерею Сергию Вайде, который ценой своей жизни спас раненого бойца СВО. Об этом он рассказал у себя в телеграм-канале.

«Предлагаю посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде. Подвиг священника, который погиб на передовой, закрыв своим телом раненого солдата, заслуживает этой высшей награды», — написал депутат.

По мнению Сергея Миронова, подвиг отца Сергия, который с самого начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем, достоин государственной награды. Политик выразил уверенность, что, хотя ничто не восполнит утрату, героический поступок священнослужителя станет ориентиром для его детей, коих у него аж 11.

«Погиб как воин, как патриот, как христианин, «отдав жизнь за други своя», — подчеркнул парламентарий.

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Ранее Life.ru сообщал, что отправившийся на фронт добровольно из Тобольска священник Сергий Вайда погиб в зоне спецоперации, когда пытался вытащить с поля боя раненого бойца. В этот момент его накрыл украинский беспилотник.

Владимир Озеров
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