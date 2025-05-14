«Дорогие мои, родненькие!» Опубликовано последнее обращение погибшего от HIMARS иерея Антония Савченко

Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение погибшего иерея Антония Савченко, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём военный священник поздравляет с этим знаменательным днём духовенство, военнослужащих и всех верующих.

«Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе! <…> Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас», — произносит Савченко.

Обращение иерея Антония Савченко. Видео © VK / Псковская епархия Русской Православной Церкви

В завершение он пожелал военным достойно исполнять свои обязанности, подчеркнув, что служение должно осуществляться «с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».