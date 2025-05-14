«Дорогие мои, родненькие!» Опубликовано последнее обращение погибшего от HIMARS иерея Антония Савченко
Опубликовано последнее видеообращение погибшего от HIMARS иерея Антония Савченко
Иерей Антоний Савченко. Обложка © VK / Троицкий собор Псковского Кремля
Псковская епархия опубликовала последнее видеообращение погибшего иерея Антония Савченко, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём военный священник поздравляет с этим знаменательным днём духовенство, военнослужащих и всех верующих.
«Дорогие мои, родненькие! Христос Воскресе! <…> Особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас», — произносит Савченко.
Обращение иерея Антония Савченко. Видео © VK / Псковская епархия Русской Православной Церкви
В завершение он пожелал военным достойно исполнять свои обязанности, подчеркнув, что служение должно осуществляться «с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу».
Напомним, 12 мая иерей Антоний Савченко скончался от ранений после обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS, выполняя свои обязанности штатного военного священника. Он служил настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044.