«Строили между боями»: Священник рассказал о возведении бойцами СВО восьмигранного блиндажного храма

Самый большой блиндажный храм в зоне СВО находится в ДНР. Он полностью оборудован: иконостас, подсвечники, церковная утварь, а свет проникает через купол, выведенный на поверхность. Но главное отличие — в его назначении. Подземное расположение защищает молящихся от обстрелов, однако не только это создаёт здесь непередаваемую атмосферу.

Службы проводят военные священники, а основными прихожанами являются бойцы, которые после молитвы уходят на передовую. В этом месте, где жизнь и смерть разделяет тонкая грань, вера обретает особый смысл, а ценности становятся глубже, чем в мирной жизни.

«Это Покровский храм. Самый большой из 27 блиндажных храмов. Хотя, если быть точнее, этот храм — полублиндажный, потому что купол вынесен наружу. Но всё остальное укрыто в земле. Здесь может присутствовать на службе человек 150», — рассказал RG.ru заместитель главного военного священника в зоне СВО протоиерей Пётр Гриценко.

Как рассказал священник, строительство велось долго и стало поистине общим делом. В нем участвовали военные, священнослужители и волонтеры, приезжавшие с разных городов со стройматериалами. Особую ценность представляет иконостас, который изготовили в Москве и передали через Ростов-на-Дону. Основную рабочую силу составляли бойцы, но, как отметил священник, они редко задерживались на стройке надолго — получали назначение и уходили на передовую. Несмотря на все трудности, к Пасхе храм был полностью готов и освящён.