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Регион
10 мая, 11:31

ВСУ уничтожили треть храмов Суджанского церковного округа Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Значительная часть культовых сооружений Суджанского церковного округа подверглась разрушениям в результате боевых действий ВСУ. Из 11 храмов, входящих в состав округа, серьёзно пострадали не менее четырёх. Об этом РИА «Новости» рассказали в духовенстве Курской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно свидетельствам протоиерея Александра Зинченко, духовного наставника сотрудников УФСИН по Курской области, ведущего пастырскую работу в зоне боевых действий, украинские военные формирования осуществили обстрел большинства храмов на данной территории. Среди повреждённых объектов — памятники архитектуры в населённых пунктах Малая Локня, Погребки и Черкасское Поречное. Также сообщается о разрушениях в храмах Уланки, Борков и Заолешек.

Представитель епархии протоиерей Сергий Клинцов, возглавляющий отдел по взаимодействию с общественностью и СМИ, подтвердил достоверность этих сведений, однако отметил, что полная проверка состояния всех культовых сооружений в настоящее время затруднена. По его словам, не исключено, что некоторые храмы могли избежать сильных повреждений.

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Ранее Life.ru сообщал, что в курском селе Сальное загорелся храм. По предварительным данным, пожар возник после попадания беспилотного летательного аппарата ВСУ. Примечательно, что этот инцидент произошёл всего через несколько часов после вступления в силу трёхдневного соглашения о прекращении огня.

Александра Мышляева
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