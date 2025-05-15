Священник и отец 11 детей из Тобольска погиб в зоне СВО, спасая раненого солдата
Сергей Вайда. Обложка © Telegram / Голованов
В зоне спецоперации погиб священник Сергий Вайда, который отправился на фронт добровольно из родного Тобольска и возглавил батальон инженерных войск. У погибшего остались жена и 11 детей. Трагической новостью делится пресс-служба Тобольской митрополии.
«7 мая в зоне СВО погиб иерей Сергий Вайда. На СВО стал начальником батальона инженерных войск. Отпевание состоится по иерейскому чину. Остались жена, одиннадцать детей», — говорится в тексте.
Погибший окончил учёбу в Тобольской духовной семинарии и Екатеринодарской семинарии, после чего служил священником на Кубани. Последнее место его служения — храм города Канска Красноярского края. По словам журналиста Романа Голованова, Сергий Вайда находился на Херсонском направлении и погиб от удара украинского дрона, когда спасал раненого солдата ВС РФ.
Ранее также сообщалось, что 12 мая иерей Антоний Савченко скончался от ранений после обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS, выполняя свои обязанности штатного военного священника. Он посмертно награждён орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Решение о вручении церковной награды принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.