Священник и отец 11 детей из Тобольска погиб в зоне СВО, спасая раненого солдата

В зоне спецоперации погиб священник Сергий Вайда, который отправился на фронт добровольно из родного Тобольска и возглавил батальон инженерных войск. У погибшего остались жена и 11 детей. Трагической новостью делится пресс-служба Тобольской митрополии.

«7 мая в зоне СВО погиб иерей Сергий Вайда. На СВО стал начальником батальона инженерных войск. Отпевание состоится по иерейскому чину. Остались жена, одиннадцать детей», — говорится в тексте.