Погибший в зоне СВО священник Савченко удостоен церковной награды
Патриарх Кирилл посмертно наградил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко
Иерей Антоний Савченко. Обложка © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата
Иерей Антоний Савченко, погибший в зоне проведения специальной военной операции (СВО), был посмертно награждён орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Решение о вручении церковной награды принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает официальный сайт патриархии.
«Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!» — сказано в резолюции.
По информации архиерея Псковской епархии, Антоний на протяжении многих лет окормлял российских военнослужащих, заслужив доверие и уважение как со стороны командования, так и в среде бойцов.
Напомним, что 12 мая иерей Антоний Савченко скончался от ранений после обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS, выполняя свои обязанности штатного военного священника. Ранее было опубликовано последнее видеообращение погибшего, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Иерей поздравлял с этим знаменательным днём духовенство, военнослужащих и всех верующих.