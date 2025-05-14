Погибший в зоне СВО священник Савченко удостоен церковной награды

Иерей Антоний Савченко, погибший в зоне проведения специальной военной операции (СВО), был посмертно награждён орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Решение о вручении церковной награды принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает официальный сайт патриархии.

«Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!» — сказано в резолюции.