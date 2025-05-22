На Курском направлении замечен спецназ из Польши, заявил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселёв. По его словам, по мере истощения украинской армии страны НАТО, которые раньше ограничивались наёмниками и инструкторами, начинают действовать в открытую.

«На Курском направлении уже отмечен польский спецназ. Мы сейчас выясняем, откуда они зашли, и, возможно, нам сообщат, где они дислоцируются. Но такой факт есть. То есть лица западных стран будут направлять специальные свои подразделения уже на обкатку», — предупредил собеседник «Царьграда».

Он также подчеркнул, что Украина, работая на износ и теряя людские ресурсы, уже превратилась в «учебное пособие ведения современного вида боевых действий и испытательный полигон всех видов вооружения». Поэтому Запад сплавляет туда запасы устаревшего оружия.