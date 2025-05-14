В Польше раскрыли планы НАТО ввести войска на Украину в начале СВО
Ярослав Качиньский: НАТО рассматривала ввод войск на Украину в начале СВО
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Руководство НАТО рассматривало возможность ввода войск на Украину ещё в начале специальной военной операции. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS), бывший премьер-министр страны Ярослав Качиньский.
«Это было в марте 2022 года, когда Киев был ещё практически окружён россиянами. Мы тогда были в Киеве. Это было представлено в Киеве. Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось ещё до начала войны», — сказал Качиньский.
По его словам, американцы планировали ввести миротворцев в Житомирскую и Винницкую области.
В начале 2022 года PiS находилась у власти Польши. Качиньский посетил Киев в марте 2022 года.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО, однако союзники готовы предоставить альтернативные гарантии безопасности. Так, они могут разместить свои войска на территории Украины — вдали от фронта, в стратегически важных точках. Об этом же заявлял спецпредставитель президента США Кит Келлог.