В Польше раскрыли планы НАТО ввести войска на Украину в начале СВО

Руководство НАТО рассматривало возможность ввода войск на Украину ещё в начале специальной военной операции. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS), бывший премьер-министр страны Ярослав Качиньский.

«Это было в марте 2022 года, когда Киев был ещё практически окружён россиянами. Мы тогда были в Киеве. Это было представлено в Киеве. Это не было моим помыслом, я просто знал, что делалось ещё до начала войны», — сказал Качиньский.

По его словам, американцы планировали ввести миротворцев в Житомирскую и Винницкую области.

В начале 2022 года PiS находилась у власти Польши. Качиньский посетил Киев в марте 2022 года.