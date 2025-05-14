Депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с Life.ru прокомментировал информацию о намерении Запада разместить войска на территории Украины. По словам парламентария, так называемый проект «Украина» уже давно провалился, но фашистские планы Европы сохраняются до сих пор. Тем не менее, по словам Шеремета, попытки развалить Россию окажутся тщетными — это давно пора признать.

Коллективному Западу пора осознать, что время упущено и авантюра с проектом «Украина» очень дорого обошлась их угрожающе начавшей пикировать, некогда образцовой, европейской экономике. Фактически сегодня нацистские потомки, пришедшие к власти в ряде стран ЕС, снова не смогли, как и их фашиствующие деды, реализовать коварные, далеко идущие, агрессивные планы, направленные на разрушение России. Михаил Шеремет Депутат Государственной думы

Собеседник Life.ru отметил, что у любого здравомыслящего человека возникают лишь чувство досады и лёгкая усмешка при виде новых тщетных усилий Запада навредить России — через бессмысленные санкции, поставки оружия, которое успешно уничтожается ещё до достижения фронта, или безумные планы по вводу оккупационных сил на Украину.

Шеремет также выразил уверенность, что любое вторжение войск Коллективного Запада на территорию Украины, создающее угрозу России, будет расценено Москвой как прямая агрессия. Ответные действия приведут к радикальной эскалации и нанесению по противнику удара, последствия которого будут разрушительными и неприемлемыми.

«Западному агрессору стоит сначала трезво взвесить все за и против, прежде чем решиться снова разделить неприглядную судьбу своих проигравших нацистских пращуров. Не сомневаюсь, что, пойдя на открытую конфронтацию с Россией, Европа попросту утратит свои былые границы, так как будет поделена между двумя сверхдержавами — Россией и США, став для нас придатком в виде сдерживающей буферной зоны», — подытожил депутат.