Россия может дать добро на размещение иностранных войск на Украине при одном условии

Россия может согласиться на размещение иностранных войск на Украине только в том случае, если они не будут угрожать безопасности нашей страны, полагает председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий. По его словам, для Москвы оптимальным вариантом было бы включение будущих мирных соглашений в широкий международный договор о безопасности в Европе.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

В противном случае любой военный контингент становится фактором риска. По словам эксперта, говорить о паритете времён холодной войны сегодня не имеет смысла. Если кто-то утверждает, что России должно быть нанесено поражение, то его войска не могут считаться ни гарантом, ни арбитром.