В городе Дзержинске (украинское название Торецк) Донецкой Народной Республики российские войска уничтожили подразделение наёмников из Польши, воюющее в рядах Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» штурмовик 51-й армии ВС РФ с позывным Каскад.

По словам бойца, его от позиции наёмников отделяли 10 метров и стенка, за которой хорошо были слышны характерные «украинско-пшекськие выражения». Каскад уточнил, что у всей группы было солидное снаряжение. С ними пытались выйти на контакт, но наёмники отвечали молчанием.

«Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — рассказал военнослужащий.