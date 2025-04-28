Российские бойцы услышали «украинско-пшекський» говор за стеной и истребили польский отряд ВСУ
Штурмовик ВС РФ Каскад: В Дзержинске ликвидировали группу польских наёмников ВСУ
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В городе Дзержинске (украинское название Торецк) Донецкой Народной Республики российские войска уничтожили подразделение наёмников из Польши, воюющее в рядах Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» штурмовик 51-й армии ВС РФ с позывным Каскад.
По словам бойца, его от позиции наёмников отделяли 10 метров и стенка, за которой хорошо были слышны характерные «украинско-пшекськие выражения». Каскад уточнил, что у всей группы было солидное снаряжение. С ними пытались выйти на контакт, но наёмники отвечали молчанием.
«Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — рассказал военнослужащий.
В Дзержинске хорошо развита железнодорожная сеть. Украинские войска удерживали его с 2014 года, проводя оттуда обстрелы Горловки. Российские солдаты освободили город 7 февраля.
Наёмников у ВСУ остаётся всё меньше. Ранее командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал, что наймиты уже не так сильно рвутся воевать за Киев, из-за чего украинская армия сталкивается с дополнительными проблемами по набору солдат. Многие мужчины стараются покинуть Украину, однако ТЦК готовы помочь с этим лишь за взятку в €20 000.