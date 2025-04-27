«Наплыва уже нет»: Алаудинову доложили, что наёмники вдруг перехотели воевать за Киев
Алаудинов: В рядах ВСУ стало гораздо меньше иностранных наёмников
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В рядах ВСУ стало куда меньше иностранных наёмников. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов со ссылкой на разведданные.
«Как раньше желающих умирать за Украину, — такого наплыва иностранцев у них нет», — приводит слова военачальника ТАСС.
Украинской армии сейчас стало ещё тяжелее набирать солдат в свои ряды. У ВСУ колоссальные потери, а дыры закрывать они не успевают. Подразделения собираются из тех, кто попадается под руку. Инвалиды и заключённые идут в ход по полной программе, заключил Алаудинов.
Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Дании Петер Бойсен заявил, что его страна отправит на Украину сразу несколько подразделений наёмников, чтобы их там украинские солдаты обучали военному искусству. Обучение будет проводиться в формате одно-двухнедельных курсов.