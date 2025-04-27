«Наплыва уже нет»: Алаудинову доложили, что наёмники вдруг перехотели воевать за Киев

В рядах ВСУ стало куда меньше иностранных наёмников. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов со ссылкой на разведданные.

«Как раньше желающих умирать за Украину, — такого наплыва иностранцев у них нет», — приводит слова военачальника ТАСС.

Украинской армии сейчас стало ещё тяжелее набирать солдат в свои ряды. У ВСУ колоссальные потери, а дыры закрывать они не успевают. Подразделения собираются из тех, кто попадается под руку. Инвалиды и заключённые идут в ход по полной программе, заключил Алаудинов.