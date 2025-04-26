Спецназ «Ахмат» продолжит охранять границу Курской области, несмотря на полное освобождение

Несмотря на полное освобождение Курской области, бойцы спецназа «Ахмат» продолжают находиться на границе. Также их подразделения стоят на участках границы Белгородской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Спецназ «Ахмат» находится на самых тяжелых участках госграницы Белгородской и Курской областей. Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.