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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:44

Спецназ «Ахмат» продолжит охранять границу Курской области, несмотря на полное освобождение

Алаудинов: «Ахмат» продолжит стоять у границ Курской и Белгородской областей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Несмотря на полное освобождение Курской области, бойцы спецназа «Ахмат» продолжают находиться на границе. Также их подразделения стоят на участках границы Белгородской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Спецназ «Ахмат» находится на самых тяжелых участках госграницы Белгородской и Курской областей. Мы будем тут до того момента, пока не поступит новый приказ», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС.

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Лидер России назвал действия ВСУ под Курском полным провалом киевской авантюры. По словам Герасимова, в ходе боёв в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч солдат.

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Полина Никифорова
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