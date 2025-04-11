Великобритания пытается разместить на Украине свои миротворческие войска, но они вовсе не будут помогать Киеву. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Лондон планирует разграбить «слабую страну». Об этом он написал в своих соцсетях.

«Британия действует в своей классической манере — грабить слабые страны. Именно это она пытается сделать с Украиной. Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к «100-летнему партнёрству« с Британией», — пишет возмущённый нардеп.

Депутат Верховной рады подчеркнул, что даже инициатива по введению миротворческих войск в Незалежную является продолжением политики Ост-Индийской компании, когда британские войска использовались для защиты грабителей и колониальной администрации.

В то же время Дубинский отметил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный играет значительную роль в легитимации интересов Британии на Украине. Заняв должность посла, он организовывает визиты депутатов для обсуждения вопросов вассальной зависимости, что, по его мнению, является антипатриотической деятельностью.

«И кандидатом в президенты он будет НЕ от украинского народа», — добавил политик.