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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 02:04

Лондон хочет послать британских солдат на Украину для обучения ВСУшников

Telegraph: Британия намерена отправить войска на Украину на пять лет

Британия намерена отправить солдат на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Британия намерена отправить солдат на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Великобритании обсуждают возможность отправить военных на Украину на срок до пяти лет для оказания помощи республике. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в сообщении.

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В течение этого времени британские солдаты смогут обучать украинских военных. Также они предоставят им возможность для восстановления и отдыха. В дальнейшем планируют поэтапный вывод военного контингента. Предполагается, что последние британские военнослужащие покинут страну через пять лет.

Как сообщил Life.ru, в начале апреля в Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о возможной отправке войск на Украину. Делегацию Франции возглавил генерал Тьерри Буркхардт, а Великобритании — адмирал Энтони Радакин.

Лия Мурадьян
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