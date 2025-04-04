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4 апреля, 11:03

В Киеве начались переговоры с Францией и Британией об отправке войск на Украину

В Киеве стартовала встреча представителей Франции, Великобритании и Украины, посвящённая вопросу размещения иностранных военных сил на территории Украины. Об этом стало известно из дипломатических источников, сообщает «Общественное».

По данным издания, встреча будет проходить на уровне руководителей военных штабов. Делегацию Франции возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, а Великобритании — адмирал Энтони Радакин. В течение дня они проведут несколько контактов с украинскими военными. Также запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Основная цель визита — обсудить возможность размещения иностранного военного контингента в стране.

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А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. Он считает, что европейские военные смогут сдерживать и контролировать ситуацию в Незалежной. Говоря об отправке войск, французский политик хочет стать ключевой фигурой в киевском вопросе, считает политолог.

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Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Александра Мышляева
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